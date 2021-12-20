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جديد المحليات > مصادر: وزير العدل يلغي عدداً من كتابات العدل في محافظات المملكة ويدمجها بأخرى
20/12/2021   6:23 م

مصادر: وزير العدل يلغي عدداً من كتابات العدل في محافظات المملكة ويدمجها بأخرى

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ذكرت مصادر أن وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، أصدر قراراً بإلغاء عدد من كتابات العدل في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، ودمجها بكتابات عدل أخرى.

وأوضحت المصادر لـ”أخبار 24″ أن القرار الصادر جاء بناءً على المادة الثالثة من نظام التوثيق، المتضمنة أن يكون إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني، وتكوينها وإلغاؤها بقرار يصدره وزير العدل”، والذي أقرّ بإلغاء كتابات العدل في محافظات (نفي ودمجها للدوادمي، ورويضة العرض ودمجها للقويعية، وساجر ودمجها لشقراء، وتمير بدمجها للمجمعة) بمنطقة الرياض.

وبيّنت أن القائمة شملت منطقة مكة المكرمة (محافظة بحرة بدمجها لجنوب جدة، والقوز بدمجها بالقنفذة)، وفي منطقة القصيم (محافظات الأسياح وعيون الجواء ودمجها ببريدة)، وفي منطقة عسير (محافظات رجال ألمع وبارق بدمجها في محايل عسير، وطريب ودمجها في خميس مشيط)، وفي منطقة نجران (محافظة حبونا ودمجها بنجران).

كما شملت منطقة جازان (محافظات فيفاء والعيدابي والدائر بني مالك والعارضة ودمجها بأبو عريش، ومحافظة ضمد ودمجها بصبيا)، وفي منطقة حائل (محافظات موقق والروضة ودمجها بحائل)، وفي منطقة تبوك (محافظة بئر بن هرماس ودمجها بتبوك).

مصادر: وزير العدل يلغي عدداً من كتابات العدل في محافظات المملكة ويدمجها بأخرى

جديد المحليات
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