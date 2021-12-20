تعرف على فعاليات موسم الرياض اليوم الإثنين

يحتضن موسم الرياض، اليوم (الإثنين)، العديد من الفعاليات والعروض الترفيهية، فضلا عن النشاطات الفنية الثابتة والجوالة، وذلك بعد انتهاء تخصيص الأيام الماضية لأعمال الصيانة وفتح بعض المناطق.
وتقدم منطقة البوليفارد مسرحية “فرحان نسيب زعلان”، ومسرحية “ياما في الجراب ياحاوي”، وتجربة متاهة الكريستال، وتجربة عالم الديناصورات، ومسرح العندليب “حبيبتي من تكون”، وملك العود: محمد إلياس، والمحروسة: أحمد شيبة.
كما تتواصل فعاليات ليالي أوايسس، في حين تقدم منطقة نبض الرياض عروضاً فنية وترفيهية، وأخرى ثلاثية الأبعاد وفلكلورية ونشاطات فنية ثابتة وجوالة، كما تستضيف المناطق الأخرى أنشطة عديدة ومتنوعة.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن فعاليات موسم الرياض قد بدأت في 20 أكتوبر الماضي، حيث تم توزيعها على 14 منطقة ترفيهية، تضم كل منها نشاطات متنوعة وخيارات متعددة من المقاهي والمطاعم العالمية.