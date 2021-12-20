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جديد المحليات > أكبر صفقة في عالم الإبل.. مواطن يؤجر إبله بـ20 مليون ريال لمدة 48 ساعة فقط
20/12/2021   6:23 م

أكبر صفقة في عالم الإبل.. مواطن يؤجر إبله بـ20 مليون ريال لمدة 48 ساعة فقط

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أبرم مالك الإبل، المهندس عبدالله بن عودة، صفقة لتأجير بعض من فردياته مقابل 20 مليون ريال لمدة 48 ساعة فقط، حيث تعد أكبر صفقة تأجير في عالم الإبل على الإطلاق.

ونشر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين، مقطع فيديو، لإتمام المجدد عبدالله بن عودة، أكبر صفقة إيجار لبعض من فردياته لمدة 48 ساعة بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبدالله الدبوس، قائلاً: “اليوم هو يوم تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة في عالم الإبل”.

وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة بالصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض، قد أتاح في وقت سابق “نظام الإيجار”، للمشاركين في منافسات الفحل وإنتاجه.وفق “أخبار 24”.

أكبر صفقة في عالم الإبل.. مواطن يؤجر إبله بـ20 مليون ريال لمدة 48 ساعة فقط

جديد المحليات
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