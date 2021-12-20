غطّى الضباب الكثيف، منذ ساعات الصباح الباكر، أعالي قمم الهدا والشفا في محافظة الطائف، على ارتفاع نحو 2700 متر عن سطح البحر.
وأظهرت مجموعة من الصور نشرتها وكالة الأنباء السعودية “واس”، تشكيل الضباب لوحة بانورامية جذابة، حيث عانق الضباب بكثافة عالية مركزَي الهدا والشفا، وجبال محافظة الطائف بلونه الناصع البياض، مشكلاً لوحة بديعة تلفت أنظار الزائرين.
وصاحبت كميات الضباب الكثيفة رذاذ الأمطار، وأكسبت المكان أبهى حلل الجمال لطبيعة الهدا والشفا الساحرة، حيث لم تتجاوز درجة الحرارة 6 درجات مئوية، وهو معدل يظهر الضباب فيه بحالته الطبيعية.وفق “أخبار 24”.
ودعت إدارتَا الدفاع المدني والمرور في محافظة الطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني والمرور عند الخروج وقت الضباب، حيث تنعدم الرؤية في طرق جبال الهدا والشفا، في حين كثّفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات، لمتابعة حركة المركبات وتأمين السلامة العامة.