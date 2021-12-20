صورة نادرة للملك فهد على متن أول رحلة طيران داخلية للمؤسس قبل 75 عامًا

نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز على “تويتر”، اليوم (الاثنين)، صورة نادرة للملك الراحل على متن أول رحلة طيران داخلية للمؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود.
وأوضحت الصورة الملك فهد برفقة عدد من المسؤولين خلال أول رحلة طيران داخلية للمؤسس، والتي كانت بتاريخ 4 أكتوبر 1945.
يُذكر أن الطائرة التي أقلت المؤسس والأمراء من عفيف إلى الطائف، كانت هدية من الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفيلت، الذي أهدى الملك عبدالعزيز إياها بعد اجتماع ثنائي بينهما في قناة السويس بمصر. وفق “أخبار 24”.
4 أكتوبر 1945 تاريخ لا يُنسى..
صورة نادرة لـ #الملك_فهد رحمه الله على متن أول رحلة طيران داخلية لـ #الملك_عبدالعزيز رحمه الله التي أقلعت من عفيف إلى الطائف، والطائرة هدية الرئيس الأميركي “روزفلت” إلى المؤسس، وأهداه إياها بعد الاجتماع التاريخي الذي ضم الطرفين في قناة السويس. pic.twitter.com/zulX8ihoZz
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) December 20, 2021