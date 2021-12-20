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جديد المحليات > صورة نادرة للملك فهد على متن أول رحلة طيران داخلية للمؤسس قبل 75 عامًا
20/12/2021   10:52 م

صورة نادرة للملك فهد على متن أول رحلة طيران داخلية للمؤسس قبل 75 عامًا

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نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز على “تويتر”، اليوم (الاثنين)، صورة نادرة للملك الراحل على متن أول رحلة طيران داخلية للمؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود.

وأوضحت الصورة الملك فهد برفقة عدد من المسؤولين خلال أول رحلة طيران داخلية للمؤسس، والتي كانت بتاريخ 4 أكتوبر 1945.

يُذكر أن الطائرة التي أقلت المؤسس والأمراء من عفيف إلى الطائف، كانت هدية من الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفيلت، الذي أهدى الملك عبدالعزيز إياها بعد اجتماع ثنائي بينهما في قناة السويس بمصر. وفق “أخبار 24”.

صورة نادرة للملك فهد على متن أول رحلة طيران داخلية للمؤسس قبل 75 عامًا

جديد المحليات
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