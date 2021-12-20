ارتفاع قيمة تعويضات أخطاء ومخالفات منازعات الأوراق المالية بـ 128% بنهاية الربع الثالث 2021

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم (الإثنين)، ارتفاع قيمة التعويضات التي صدر فيها تعويض المتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية، حتى الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 128% مقارنة بعام 2020.
وأوضحت الأمانة أن نسبة الارتفاع بلغت 132% خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، مبينة أن مجموع التعويضات خلال العام الجاري بلغ 214 مليون ريال لصالح 515 متضررًا، مقارنة بمبلغ 93 مليون ريال لتعويض 445 مستثمرًا متضررًا عام 2020، ومبلغ 40 مليون ريال لتعويض 60 متضررًا في عام 2019.
وأشارت إلى أن التعويضات ضد مخالفي لائحة سلوكيات السوق والمادة “49” ارتفعت خلال عام 2021، حيث بلغ إجمالي التعويضات أكثر من 133 مليون ريال، فيما كانت قيمة التعويضات في عام 2020 نحو 17 ألف ريال، و352 ألف ريال في عام 2019. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن قيمة التعويضات للدعوى الجماعية التي تمّ رفعها وفقًا للحق المدني ارتفعت خلال عام 2021 بنسبة 1538% إلى 40 مليون ريال مقارنة بعام 2020 حيث بلغت 2.5 مليون ريال، علمًا بأنه لم يصدر أي قرارات للدعوى الجماعية من لجنة الاستئناف خلال عام 2019.