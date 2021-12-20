“الموارد البشرية” تعلن الوصول بأعداد الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص إلى 1.9 مليون موظف

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الاثنين)، وصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 1.9 مليون موظف في العام 2021م، وهو الرقم الأعلى تاريخيًا من حيث عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أن بلوغ هذا المستهدف يأتي في إطار الجهود المستمرة نحو تحقيق برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى خلق فرص وظيفية ممكنة لأبناء وبنات الوطن بشكل منظم ومتكافئ وتوفير بيئة عمل مناسبة تحقق لهم الاستدامة والاستقرار الوظيفي. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى دور العديد من المبادرات الخاصة بالتوطين في الوصول لهذا الهدف، والتي شملت العديد من القطاعات، مثل الطب والصيدلة، وطب الأسنان، والمهن الهندسية، والمهن المحاسبية، بالإضافة إلى توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمقاهي والمطاعم، والتموينات والأسواق المركزية، وتوطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، وخدمة العملاء، والإيواء السياحي، والتعليم العام الأهلي.