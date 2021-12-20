الزعاق يكشف أسباب دخوله علم الفلك واستخدامه جملة “يقولون أهلنا الأولين”

كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق عن بعض الأمور الخفية المتعلقة بدخوله مجال علم الفلك وتمسكه ببعض اللوازم اللفظية خلال المقاطع التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد، خلال ظهوره مع المشهور “بدر العلي” على منصة “سناب شات”، أن اهتمامه بالفلك بدأ منذ الصغر، وأنه اعتبر هذا العلم أحد أعدائه الذين يجب معرفتهم، ودخله متبعًا المقولة الشهيرة “اعرف عدوك”.
وبشأن استخدام بعض اللوازم اللفظية في مقاطع الفيديو، على غرار “يقولون أهلنا الأولين”، يرى الزعاق أن الموروث الشعبي اندثر تمامًا بسبب نشأة الأجيال الحديثة على النعم الكثيرة، وهو الأمر الذي يحتاج لضخ الدماء في هذه الموروثات وإعادة إحيائها. وفق “أخبار 24”.
وردًا على الانتقادات التي طالت أسلوبه في بداية ظهوره، قال الزعاق إنه منعزل عن الناس ولا يلتفت إلى هذه الانتقادات، موضحًا أنه لولا هذه العزلة ما استطاع تحقيق ما وصل إليه من نجاحات.