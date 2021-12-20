7 أسباب تجذب المستثمرين للاستثمار في المملكة.. تعرّف عليها

استعرضت منصة “استثمر في السعودية” 7 أسباب تجذب المستثمرين للاستثمار في المملكة جاءت ضمن سلسلة إصلاحات رؤية 2030.
وأكدت أن المملكة تتميز بفرص استثمارية فريدة، وموقع جغرافي استراتيجي، وحلول عقارية جاذبة، وقوى عاملة وكفاءات شابة، إلى جانب إنجازات بارزة لتحسين جودة الحياة، وقطاع مالي متنوع وفاعل.
وأشارت إلى أن بيئة العمل في المملكة متطورة من خلال وجود احتياطي مثالي بـ 1.3 تريليون دولار أمريكي، وتخصيص 100 مليار دولار للاستثمارات البتروكيماوية المقررة من جانب شركة أرامكو في العقد القادم.
وبينت أن الاستثمارات في الفن والسياحة والترفيه في العقد القادم ستصل إلى 64 مليار دولار، مع تخصيص 224 مليار دولار من الإنفاق على الرعاية الصحية في الأعوام الـ 5 المقبلة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن الاستثمارات المتوقعة للنقل والخدمات اللوجستية بحلول 2030 ستصل إلى 150 مليار دولار، إلى جانب تخصيص 1.8 مليار دولار قيمة تمويل رأس المال المخاطر المدعوم من جانب الحكومة.