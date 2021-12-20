نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > 7 أسباب تجذب المستثمرين للاستثمار في المملكة.. تعرّف عليها
20/12/2021   10:52 م

7 أسباب تجذب المستثمرين للاستثمار في المملكة.. تعرّف عليها

+ = -
521

استعرضت منصة “استثمر في السعودية” 7 أسباب تجذب المستثمرين للاستثمار في المملكة جاءت ضمن سلسلة إصلاحات رؤية 2030.

وأكدت أن المملكة تتميز بفرص استثمارية فريدة، وموقع جغرافي استراتيجي، وحلول عقارية جاذبة، وقوى عاملة وكفاءات شابة، إلى جانب إنجازات بارزة لتحسين جودة الحياة، وقطاع مالي متنوع وفاعل.

وأشارت إلى أن بيئة العمل في المملكة متطورة من خلال وجود احتياطي مثالي بـ 1.3 تريليون دولار أمريكي، وتخصيص 100 مليار دولار للاستثمارات البتروكيماوية المقررة من جانب شركة أرامكو في العقد القادم.

وبينت أن الاستثمارات في الفن والسياحة والترفيه في العقد القادم ستصل إلى 64 مليار دولار، مع تخصيص 224 مليار دولار من الإنفاق على الرعاية الصحية في الأعوام الـ 5 المقبلة. وفق “أخبار 24”.

ونوهت بأن الاستثمارات المتوقعة للنقل والخدمات اللوجستية بحلول 2030 ستصل إلى 150 مليار دولار، إلى جانب تخصيص 1.8 مليار دولار قيمة تمويل رأس المال المخاطر المدعوم من جانب الحكومة.

7 أسباب تجذب المستثمرين للاستثمار في المملكة.. تعرّف عليها

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885190290.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.