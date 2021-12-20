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جديد المحليات > هيئة الموسيقى تطلق استراتيجيتها لتطوير القطاع الموسيقي بالمملكة
20/12/2021   10:53 م

هيئة الموسيقى تطلق استراتيجيتها لتطوير القطاع الموسيقي بالمملكة

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أطلقت هيئة الموسيقى، اليوم (الإثنين)، استراتيجيتها لتطوير القطاع الموسيقي في المملكة، المتضمنة حزمة مبادرات وخططًا وبرامج لدعم القطاع من جوانبه التنظيمية والتشريعية.

وتتضمن الاستراتيجية دعم منسوبي الهيئة في جميع التخصصات الموسيقية، من ملحنين ومؤلفين موسيقيين وعازفين وفنيين ومستثمرين، وتمكينهم من ممارسة نشاطهم في بيئة مثالية تكفل تطوير القطاع وتحويله إلى صناعة موسيقية مؤثرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى محمد الملحم، أن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الموسيقي المحلي، ليصبح القطاع منتجاً وفعّالاً، بما يرفع من مساهمة قطاع الموسيقى في الناتج المحلي الإجمالي بفعالية اقتصادية تصل إلى 1.0، إلى جانب استهداف 65 ألف فرصة عمل في المجالات الموسيقية بحلول عام 2030. وفق “أخبار 24”.

وتضمنت الاستراتيجية أكثر من 60 مبادرة موزعة على ركائزها الخمس وهي: “التعليم”، و”الإنتاج”، و”تقديم العروض الموسيقية وتوزيعها”، و”الدعم والتوعية والترويج”، و”التراخيص والملكية الفكرية”.

وستسهم في تأسيس أول أكاديمية افتراضية للتعليم الإلكتروني في العالم تستخدم تقنية الواقع المعزز (الافتراضي) لأكثر من 50 تخصصًا موسيقيًّا، وبدء العمل على تأسيس “بيت العود” المتخصص في آلة “العود”، وإنشاء أكاديمية الموسيقى العربية، ومركز الأبحاث الموسيقية بالدرعية.

هيئة الموسيقى تطلق استراتيجيتها لتطوير القطاع الموسيقي بالمملكة

هيئة الموسيقى تطلق استراتيجيتها لتطوير القطاع الموسيقي بالمملكة

جديد المحليات
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