بالفيديو.. حجازي: شخصية الاتحاد حسمت مواجهة الفتح

أعرب محترف نادي الاتحاد، الدولي المصري أحمد حجازي، عن سعادته البالغة عقب الفوز الثمين لفريقه على نظيره الفتح بنتيجة (3-2) في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأكد حجازي، في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC TV”، أن فريقه بدأ اللقاء بشكل سيئ على خلاف نادي الفتح الذي بدأ بقوة وسجل هدفين.
وأضاف مدافع الاتحاد أن ركلة الجزاء كانت مهمة للغاية قبل نهاية الشوط الأول، كذلك شخصية الفريق واللاعبين هي من أعادتهم إلى اللقاء. وفق “أخبار 24”.
وأوضح حجازي أن تعليمات المدرب بين شوطي المباراة منحت اللاعبين حافزًا كبيرًا لتحقيق الفوز وليس التعادل فقط في شوط اللقاء الثاني.
وسجل برونو هنريكي هدفا قاتلا، منح نادي الاتحاد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.