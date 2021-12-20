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رياضة > بالفيديو.. علي البليهي يكشف السر وراء احتفاله المثير ضد الرائد
20/12/2021   10:54 م

بالفيديو.. علي البليهي يكشف السر وراء احتفاله المثير ضد الرائد

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كشف نجم فريق الهلال علي البليهي، سر احتفاله المثير للجدل، في مباراة فريقه التي أُقيمت مساء الإثنين، أمام نظيره الرائد، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال البليهي، في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “في البداية أحب أبارك لجماهير الهلال التي قصرنا معها خلال الفترة الماضية.. طبقنا تعليمات المدير الفني للفريق داخل الملعب، ومازلنا نصحح أخطاءئنا.. وما زال المشوار طويل والقادم سيكون أجمل بإذن الله”.

وعن احتفاله الغريب بتسجيله الهدف الثاني قبل أن يقرر الحكم إلغاءئه بداعي التسلل، أوضح علي البليهي: “الاحتفاليه هي من باب التنويع، والمباراة القادمة هناك شيء مختلف”. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. علي البليهي يكشف السر وراء احتفاله المثير ضد الرائد

رياضة
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