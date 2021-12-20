بالفيديو.. علي البليهي يكشف السر وراء احتفاله المثير ضد الرائد

كشف نجم فريق الهلال علي البليهي، سر احتفاله المثير للجدل، في مباراة فريقه التي أُقيمت مساء الإثنين، أمام نظيره الرائد، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال البليهي، في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “في البداية أحب أبارك لجماهير الهلال التي قصرنا معها خلال الفترة الماضية.. طبقنا تعليمات المدير الفني للفريق داخل الملعب، ومازلنا نصحح أخطاءئنا.. وما زال المشوار طويل والقادم سيكون أجمل بإذن الله”.
وعن احتفاله الغريب بتسجيله الهدف الثاني قبل أن يقرر الحكم إلغاءئه بداعي التسلل، أوضح علي البليهي: “الاحتفاليه هي من باب التنويع، والمباراة القادمة هناك شيء مختلف”. وفق “أخبار 24”.
علي البليهي – لاعب #الهلال :
الاحتفاليه هي من باب التنويع، و المباراة القادمة هناك شيء مختلف.#الهلال_الرائد#قنوات_SSC pic.twitter.com/pXvHzqb7Vt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 20, 2021