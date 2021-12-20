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جديد المحليات > “الأرصاد”: نجهز عددًا من المناطق لعملية الاستمطار الصناعي.. وهذا موعد التنفيذ في الرياض
20/12/2021   10:53 م

“الأرصاد”: نجهز عددًا من المناطق لعملية الاستمطار الصناعي.. وهذا موعد التنفيذ في الرياض

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استعرض الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، اليوم (الاثنين)، مستجدات البرنامج الإقليمي للاستمطار الصناعي وموعد القيام بهذه العملية بالرياض.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أنه يتم العمل في الوقت الحالي على توفير خدمات لوجستية متكاملة في بعض المطارات، لضمان تنفيذ عملية الاستمطار الصناعي في هذه المناطق.

وأشار إلى أن عملية الإعداد تشمل خدمات لوجستية وتجهيزات تقنية، بالإضافة إلى وصول خبراء من خارج المملكة لتنفيذ عمليات الاستمطار الصناعي، موضحًا أن الاستعانة بالخبراء الأجانب ستستمر لحين نقل التقنية اللازمة لتنفيذ هذه العملية إلى المركز الوطني للأرصاد. وفق “أخبار 24”.

وذكر غلام أن البرنامج يسعى لزيادة الهاطل المطري في بعض المناطق من 5 – 20%، مشيرًا إلى أن الرياض سوف تشهد عملية الاستمطار الصناعي منتصف يناير المقبل، وذلك حسب الدراسات المناخية التي تتوقع وجود السحب القابلة للاستمطار في هذا التوقيت.

“الأرصاد”: نجهز عددًا من المناطق لعملية الاستمطار الصناعي.. وهذا موعد التنفيذ في الرياض

جديد المحليات
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