نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أصيب 14 مرة.. جندي سعودي يروي تفاصيل أخطر إصاباته و”الشظية” التي ما زالت في رأسه
21/12/2021   10:56 ص

أصيب 14 مرة.. جندي سعودي يروي تفاصيل أخطر إصاباته و”الشظية” التي ما زالت في رأسه

+ = -
1262

روى أحد أبطال الحد الجنوبي رئيس رقباء أحمد العمري قصة تعرضه للإصابة 14 مرة أثناء مباشرة مهامه والدفاع عن أرض الوطن بكل بسالة وإقدام.

وقال العمري خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الإصابة الأولى حدثت عام 1437هـ وكانت عبارة عن التواء في بداية الحرب على ميليشيا الحوثي، مبيناً أن الإصابات بدأت تتوالى بعد ذلك وتنوعت ما بين الشظايا، والحرق بالرأس، والطلقات النارية، وغيرها.

وأضاف أن الإصابة الأخيرة التي تعرض لها تعد الأكثر خطورة حيث إنها عبارة شظية مستقرة في مؤخرة الرأس، مشيراً إلى أن الأطباء رفضوا إجراء عملية جراحية وإزالتها في الوقت الحالي خوفاً على حياته.وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه جاهز للعودة إلى الميدان متى ما طلب منه ذلك، مؤكداً أن زملاءه قدموا الكثير وما زالوا مستمرين في مواجهة العدو بكل قوة وعزيمة.

أصيب 14 مرة.. جندي سعودي يروي تفاصيل أخطر إصاباته و”الشظية” التي ما زالت في رأسه

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885190325.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.