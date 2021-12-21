أصيب 14 مرة.. جندي سعودي يروي تفاصيل أخطر إصاباته و”الشظية” التي ما زالت في رأسه

روى أحد أبطال الحد الجنوبي رئيس رقباء أحمد العمري قصة تعرضه للإصابة 14 مرة أثناء مباشرة مهامه والدفاع عن أرض الوطن بكل بسالة وإقدام.
وقال العمري خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الإصابة الأولى حدثت عام 1437هـ وكانت عبارة عن التواء في بداية الحرب على ميليشيا الحوثي، مبيناً أن الإصابات بدأت تتوالى بعد ذلك وتنوعت ما بين الشظايا، والحرق بالرأس، والطلقات النارية، وغيرها.
وأضاف أن الإصابة الأخيرة التي تعرض لها تعد الأكثر خطورة حيث إنها عبارة شظية مستقرة في مؤخرة الرأس، مشيراً إلى أن الأطباء رفضوا إجراء عملية جراحية وإزالتها في الوقت الحالي خوفاً على حياته.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه جاهز للعودة إلى الميدان متى ما طلب منه ذلك، مؤكداً أن زملاءه قدموا الكثير وما زالوا مستمرين في مواجهة العدو بكل قوة وعزيمة.
14 إصابة ويحلم بالعودة للميدان..
الجندي السعودي “أحمد العمري” يروي لياهلا تفاصيل إصاباته المتعددة أثناء دفاعه عن أرض الوطن #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qPhyINAvRk
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 20, 2021
14 إصابة ويحلم بالعودة للميدان..
الجندي السعودي “أحمد العمري” يروي لياهلا تفاصيل أخطر إصاباته، و”الشظية” التي مازالت في رأسه#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UWUFebyuvm
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 20, 2021
14 إصابة ويحلم بالعودة للميدان..
الجندي السعودي “أحمد العمري”: جاهز للعودة للميدان حتى لو على حساب “صحتي”#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/NEkXQVkXWZ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 20, 2021