“الأرصاد”: غبار وأتربة بالرياض والشرقية والشمالية وتدن في الرؤية بمكة خلال الساعات القادمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة عن الحالة الجوية المتوقع حدوثها خلال الساعات المقبلة في عدد من المناطق، مبيناً أن 3 مناطق على موعد مع غبار وأتربة.
وأوضح المركز أن أجزاءً من مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية ستشهد رياحاً سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع تدن في مدى الرؤية، بدءاً من الساعة العاشرة من صباح اليوم (الثلاثاء) وحتى الساعة العاشرة مساءً.
وأضاف أن محافظتي الشعيبة والليث بمنطقة مكة المكرمة، ستشهدان ارتفاعاً في الأمواج مع نشاط في الرياح السطحية يسبب تدنياً في مدى الرؤية، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.وفق “أخبار 24”.