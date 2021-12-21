طبيب جلدية يحذر من الإفراط في استخدام المعقم.. ويوصي بهذه الأشياء خلال الشتاء

حذّر طبيب الجلدية والتجميل هشام آل مداح من الإفراط في استخدام المعقم؛ وذلك لتسببه في إذابة المنطقة الدهنية الموجودة بالبشرة ما يؤدي لجفافها.
وأوضح آل مداح خلال لقائه بـ”برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن الخوف الشديد من انتشار فيروس كورونا دفع الكثير من الأشخاص إلى الإفراط في استخدام الكحل، مشيراً إلى أنه يمكن استخدام الماء والصابون في التعقيم بدلاً من الكحل، أو استخدام الكحل مرتين في اليوم فقط لتجنب مخاطره على البشرة.
وأضاف أن استخدام الماء الحار خلال فصل الشتاء، وقلة شرب الماء يُسببان تفاقم مرض “الأكزيما”، مبيناً أن شرب الشاي والقهوة لا يغنيان عن شرب الماء الذي يحتاجه الجسم بشكل يومي لإتمام عملية ترطيب الجلد. وفق “أخبار 24”.
ونصح الجميع بضرورة استخدام واقي الشمس قبل التعرض للحرارة لحماية البشرة من الجفاف، مع الابتعاد لمسافة متر أو مترين عن مصدر الحرارة “المشب” أو “الدفاية الكهربائية”.
فيديو | د.هشام آل مداح لـ #برنامج_اليوم: الإفراط في استخدام المعقم يذيب المنطقة الدهنية في البشرة ويؤدي إلى جفافها pic.twitter.com/kkm5Y6r82Q
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 20, 2021
فيديو | د.هشام آل مداح لـ #برنامج_اليوم: ضرورة استخدام واقي الشمس قبل التعرض للحرارة لحماية البشرة من الجفاف pic.twitter.com/BnMD3fxH5W
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 20, 2021
فيديو | د.هشام آل مداح لـ #برنامج_اليوم: الماء الحار عدو البشرة في فصل الشتاء pic.twitter.com/2OKnTI0ZQZ
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 20, 2021