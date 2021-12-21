استشاري نفسي: العالم يُعاني جائحة نفسية بسبب “كورونا”.. وهذه نصيحتي

قال استشاري الطب النفسي أسامة النعيمي إن العالم يعاني جائحة نفسية بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح معظم الدول وتسبب في وفـاة الكثير من الحالات.
وأوضح النعيمي خلال مداخلة مع قناة “العربية”، أن المسؤولين كانوا يلومون على الأشخاص إذا لم يتابعوا أخبار فيروس كورونا أولاً بأول وهو ما تسبب في حالة من الحزن جراء الإفراط في متابعة الأخبار السيئة والمضللة على موقع “غوغل”.
وأشار إلى أن هناك 3 جائحات تمر بها الدول حالياً هي جائحة كورونا والجائحة المادية والنفسية، ناصحاً الجميع بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وترك المعلومات المضللة التي ليس لها أي أساس من الصحة؛ من أجل تجنب الاكتئاب والدخول في حالة نفسية سيئة. وفق “أخبار 24”.
استشاري الطب النفسي أسامة النعيمي: العالم يعاني من جائحة نفسية بسبب #كورونا كلما خرجنا منها يعيدنا لها “غوغل”#العربية pic.twitter.com/CmoMnD25BE
— العربية (@AlArabiya) December 21, 2021
استشاري الطب النفسي أسامة النعيمي: المعلومات المضللة حول #كورونا أحد أسباب ارتباط البحث عن الصحة النفسية ومتابعة أخبار الفيروس#العربية pic.twitter.com/aANNjG7WE8
— العربية (@AlArabiya) December 21, 2021