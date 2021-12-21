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جديد المحليات > استشاري نفسي: العالم يُعاني جائحة نفسية بسبب “كورونا”.. وهذه نصيحتي
21/12/2021   10:55 ص

استشاري نفسي: العالم يُعاني جائحة نفسية بسبب “كورونا”.. وهذه نصيحتي

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قال استشاري الطب النفسي أسامة النعيمي إن العالم يعاني جائحة نفسية بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح معظم الدول وتسبب في وفـاة الكثير من الحالات.

وأوضح النعيمي خلال مداخلة مع قناة “العربية”، أن المسؤولين كانوا يلومون على الأشخاص إذا لم يتابعوا أخبار فيروس كورونا أولاً بأول وهو ما تسبب في حالة من الحزن جراء الإفراط في متابعة الأخبار السيئة والمضللة على موقع “غوغل”.

وأشار إلى أن هناك 3 جائحات تمر بها الدول حالياً هي جائحة كورونا والجائحة المادية والنفسية، ناصحاً الجميع بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وترك المعلومات المضللة التي ليس لها أي أساس من الصحة؛ من أجل تجنب الاكتئاب والدخول في حالة نفسية سيئة. وفق “أخبار 24”.

استشاري نفسي: العالم يُعاني جائحة نفسية بسبب “كورونا”.. وهذه نصيحتي

جديد المحليات
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