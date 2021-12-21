مختص: أشجار “الأراك” المنتجة للسواك في عسير تواجه خطر التصحر لهذه الأسباب

قال المهتم بزراعة شجرة الأراك المنتجة للسواك مقبول حكمي، إن أشجار الأراك الموجودة في محافظة تهامة بمنطقة عسير تواجه خطر التصحر .
وأوضح حكمي وفقاً لـ”العربية”، أن أشجار “الأراك” تتعرض للزوال بسبب الرعي الجائر، والبحث عن السواك في جذورها من أشخاص غير مختصين، وشجرة “البرسوبس” التي بدأت تستوطن في مناطق شجر الأراك وتقضي عليها، مبيناً أن جذورها تمتد لعشرات الأمتار وتقوم بسحب كميات المياه الموجودة.
وأضاف أن شجرة “البرسوبس” لا يمكن الاستفادة منها في الرعي أو أي نشاط آخر، بينما شجرة “الأراك” لها مئات السنين وتعتبر مصدراً للرعي، وغطاءً نباتياً مثبتاً للكثبان الرملية، إلى جانب إنتاجها للسواك.
في #جازان جنوب غرب #السعودية أشجار الأراك المنتجة للسواك تواجه خطر الزوال .. ومطالبات للجهات المعنية بحماية البيئة بالتحرك للحفاظ عليها
عبر:@3limohm pic.twitter.com/pBy1TqmarK
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 20, 2021