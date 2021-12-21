نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مختص: أشجار “الأراك” المنتجة للسواك في عسير تواجه خطر التصحر لهذه الأسباب
21/12/2021   10:55 ص

مختص: أشجار “الأراك” المنتجة للسواك في عسير تواجه خطر التصحر لهذه الأسباب

+ = -
703

قال المهتم بزراعة شجرة الأراك المنتجة للسواك مقبول حكمي، إن أشجار الأراك الموجودة في محافظة تهامة بمنطقة عسير تواجه خطر التصحر .

وأوضح حكمي وفقاً لـ”العربية”، أن أشجار “الأراك” تتعرض للزوال بسبب الرعي الجائر، والبحث عن السواك في جذورها من أشخاص غير مختصين، وشجرة “البرسوبس” التي بدأت تستوطن في مناطق شجر الأراك وتقضي عليها، مبيناً أن جذورها تمتد لعشرات الأمتار وتقوم بسحب كميات المياه الموجودة.

وأضاف أن شجرة “البرسوبس” لا يمكن الاستفادة منها في الرعي أو أي نشاط آخر، بينما شجرة “الأراك” لها مئات السنين وتعتبر مصدراً للرعي، وغطاءً نباتياً مثبتاً للكثبان الرملية، إلى جانب إنتاجها للسواك.

مختص: أشجار “الأراك” المنتجة للسواك في عسير تواجه خطر التصحر لهذه الأسباب

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885190329.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.