بعد إغلاق أغلب المحلات التجارية في فيفاء.. “أمانة جازان” ترد على المتضررين وتعدهم بحل المشكلة

رصد تقرير إغلاق 40 % من المحال التجارية في محافظة فيفاء بسبب الاشتراطات البلدية، وفرض العديد من الغرامات المالية المتتالية التي أنهكت ملاكها.
وأوضح أحد ملاك المحال التجارية أن طبيعة المنطقة جبلية وطرقها ضيقة وتختلف عن باقي مدن المملكة التي تطبق فيها الاشتراطات البلدية بحذافيرها، مشيرين إلى أن المحلات التجارية صغيرة والاشتراطات التي تطلبها البلدية تعجيزية.
من جانبه، رد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان إبراهيم الخياط، على شكاوى الأشخاص المتضررين من إغلاق المحلات التجارية والتموينات في محافظة فيفاء، بسبب الاشتراطات البلدية، واعداً إياهم بحل المشكلة.
وقال الخياط خلال مداخلة ببرنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، إن الأمانة حرصت على تطبيق الاشتراطات الموجودة في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن المعايير الموجودة تخدم المصلحة العامة ومصلحة صاحب المنشأة أيضاً.
وأضاف أنه يجب على الشخص المتضرر من هذه الاشتراطات أن يتقدم باعتراض إلى البلدية أو الأمانة وسوف تحل مشكلته، مبيناً أن الغرامات والمخالفات التي صدرت بحق أصحاب المحلات يمكن الاعتراض عليها آلياً. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن أمين منطقة جازان وجه بتشكيل لجنة متكاملة لدراسة المشاكل الفردية الموجودة بمحافظة فيفاء مع ضرورة مراعاة طبيعة المنطقة جغرافياً، حاثاً الجميع على تقديم كافة المشاكل التي تواجههم من أجل العمل على حلها.
فيديو | محافظة فيفاء..
إغلاق 40% من المحال التجارية وتضرر أصحابها بسبب عوائق الاشتراطات البلدية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Je8iVdZUUa
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 20, 2021
فيديو | #الإخبارية تلتقي المتضررين من إغلاقات المحال التجارية بسبب اشتراطات البلدية في محافظة فيفاء
وأحد المتضررين: نعاني من شروط تعجيزية ونطالب بتخفيفها #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/UyCAxhBoZG
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 20, 2021
فيديو | أمانة جازان ترد عبر #الإخبارية على شكاوى المتضررين في محافظة فيفاء..
وتقول: من وصلت إليه مخالفة عليه تقديم اعتراض وسوف تحل مشكلته#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/M3y5nDDe5a
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 20, 2021