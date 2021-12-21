“الصحة العالمية”: يمكن القضاء على فيروس كورونا العام المقبل عند الالتزام بهذه الإجراءات

قالت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن السيطرة على فيروس كورونا والقضاء عليه في العام القادم، خاصة إذا التزمت جميع الدول بعدة إجراءات.
وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف، أنه يجب تحسين فرص الحصول على اللقاحات المضادة للفيروس في البلدان النائية والمحرومة، وكذلك تطعيم 70 % من السكان في كل بلد بحلول منتصف العام المقبل.
وشدد غيبريسوس على وجوب حصر الجرعات المعززة في الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس أو الذين تزيد أعمارهم فوق 65 عاماً، مبيناً أن المنظمة تبذل ما في وسعها من أجل القضاء على الفيروس. وفق “أخبار 24”.
وأوصى بضرورة إلغاء الفعاليات والاحتفالات خلال الوقت الراهن خاصة مع قرب نهاية العام ودخول فصل الشتاء، وذلك لتجنب انتشار الفيروس والحد من متحوراته.