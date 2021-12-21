هل سيرحل بيريرا عن الهلال؟.. جارديم يجيب

علق المدير الفني لنادي الهلال، المدرب البرتغالي، ليوناردو جارديم على غياب محترف الفريق، البرازيلي ماتيوس بيريرا عن مباراة فريقه أمام الرائد.
وأكد جارديم في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC TV” أن غياب ماتيوس بيريرا عن مباراة الرائد جاء بقرار انضباطي.
ورد المدرب البرتغالي على ما يتردد عن رحيل اللاعب، موضحًا أن الأمور داخل فريق الهلال يتم حلها بشكل ودي، وأنها أمور داخلية خاصة بالفريق فقط وسيتم حل الأمر.
وأعرب جارديم عن سعادته بأداء فريقه والفوز على الرائد، بهدفين دون رد ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.وفق “أخبار 24”.
وكانت إدارة نادي الهلال قد وقعت عقوبة انضباطية على محترف الفريق، بيريرا عقب اعتراضه بشكل غير لائق عند استبداله خلال ديربي الرياض أمام النصر.