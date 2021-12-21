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جديد المحليات > بالصور.. أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة تشجير ساحات المساجد بالمدينة
21/12/2021   10:54 ص

بالصور.. أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة تشجير ساحات المساجد بالمدينة

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أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة بالشراكة المجتمعية مع أفراد المجتمع مبادرة لتشجير الساحات المحيطة لـ20 مسجداً في أحياء المدينة المنورة.

وتهدف المبادرة إلى إشراك الأهالي في تحسين المشهد الحضري في المرافق العامة من خلال زراعة الأشجار، نظراً لدورها البيئي المهم، بالإضافة إلى ما تسهم به في خلق منظر جمالي؛ يهدف إلى إظهار ملامح البهجة والراحة في نفوس أهالي الحي.

وحددت الأمانة 5 أنواع من الأشجار التي تتناسب مع المبادرة، بحيث تُزرع أشجار النيم، والسدر، والخبيز الساحلي، وأكاسيا جلوكا، وشجرة كف مريم.وفق “أخبار 24”.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات أمانة منطقة المدينة المنورة لزيادة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء داخل المدينة المنورة، بما يتواكب مع مبادرة السعودية الخضراء.

أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة تشجير ساحات المساجد بالمدينة

أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة تشجير ساحات المساجد بالمدينة

أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة تشجير ساحات المساجد بالمدينة

أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة تشجير ساحات المساجد بالمدينة

بالصور.. أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة تشجير ساحات المساجد بالمدينة

جديد المحليات
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