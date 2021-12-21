قال استشاري جراحة القلب الدكتور حمود عبيد، إن مشاعره لا توصف بعد أن بُشر بخبر حصوله على الجنسية السعودية.
وأوضح الدكتور عبيد خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه التحق بالعمل في المملكة منذ عام 2008 م، والتحق بمركز الملك سلمان لأمراض وجراحة القلب وعمل به لمدة 9 سنوات، مبيناً أنه انتقل بعد ذلك للعمل في مركز الحرس الوطني ثم انتقل للعمل في الحد الجنوبي بنجران.
وأضاف أن وزير الصحة فهد الجلاجل هو من بشره بقرار حصوله على الجنسية، مشيراً إلى أن إجراءات إتمام الأوراق كانت سهلة وميسرة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | استشاري جراحة القلب د. حمود عبيد: عملت في السعودية من 2008 في الرياض.. ثم انتقلت إلى نجران للخدمة في الحد الجنوبي.. و #وزير_الصحة فهد الجلاجل اتصل بي وبشرني بمنح الجنسية السعودية#الراصد pic.twitter.com/GVHo8MJ3uc
— الراصد (@alraasd) December 20, 2021