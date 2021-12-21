نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
21/12/2021   10:53 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

+ = -
781

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأوضح المركز في تقريره أنه يتوقع انخفاضاً في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، كما أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة.

وأشار إلى أنه يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، وعسير والباحة، كذلك لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على جازان، وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة، وحائل وسواحل الخليج العربي. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885190355.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.