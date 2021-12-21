أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأوضح المركز في تقريره أنه يتوقع انخفاضاً في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، كما أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة.
وأشار إلى أنه يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، وعسير والباحة، كذلك لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على جازان، وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة، وحائل وسواحل الخليج العربي. وفق “أخبار 24”.