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جديد الخرج > فضيلة الشيخ رئيس هيئة الخرج في زيارة لرئيس بلدية الخرج المهندس : خالد بن عبدالله الزيد
21/12/2021   11:02 ص

فضيلة الشيخ رئيس هيئة الخرج في زيارة لرئيس بلدية الخرج المهندس : خالد بن عبدالله الزيد

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قام رئيس هيئة محافظة الخرج فضيلة الشيخ : عبدالله بن عبدالعزيز آل خريف بزيارة رئيس بلدية محافظة الخرج سعادة المهندس : خالد بن عبدالله الزيد في مكتبه .
وتأتي هذه الزياره ضمن مبدأ التعاون المطلوب بين الجهات الحكومية .. فيما من شأنه خدمة الصالح العام

فضيلة الشيخ رئيس هيئة الخرج في زيارة لرئيس بلدية الخرج المهندس : خالد بن عبدالله الزيد

جديد الخرج
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