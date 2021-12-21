فضيلة الشيخ رئيس هيئة الخرج في زيارة لرئيس بلدية الخرج المهندس : خالد بن عبدالله الزيد

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قام رئيس هيئة محافظة الخرج فضيلة الشيخ : عبدالله بن عبدالعزيز آل خريف بزيارة رئيس بلدية محافظة الخرج سعادة المهندس : خالد بن عبدالله الزيد في مكتبه .
وتأتي هذه الزياره ضمن مبدأ التعاون المطلوب بين الجهات الحكومية .. فيما من شأنه خدمة الصالح العام
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منصات الخرج اليوم الوجهة الاولى لأهالي الخرج