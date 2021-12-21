“الشورى” يطالب “الرياضة” برفع جودة النقل التليفزيوني ومراجعة تشفير دوري المحترفين

طالب مجلس الشورى، وزارة الرياضة برفع مستوى جودة النقل التليفزيوني، ومراجعة تشفير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بما يليق ويرتقي لمسمى المسابقة.
وأكد المجلس خلال جلسته عبر الاتصال المرئي اليوم (الثلاثاء)، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، على وزارة الرياضة ضرورة تحسين بيئة الأندية الرياضية لتناسب حضور ومشاركة الأسرة.
وجاء قرار المجلس بعد استعراضه لإيجاز من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، وتضمن رد اللجنة على ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه تقرير الأداء السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1441 / 1442هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، حيث صوت المجلس بعد ذلك على قراره بشأن ما توصلت إليه اللجنة من توصيات. وفق “أخبار 24”.
وتضمن قرار المجلس مطالبة وزارة الرياضة بالإسراع في إعادة تشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز إجراءات الرقابة المالية على الأندية الرياضية وحوكمة مصروفاتها ومديونياتها، وتفعيل إجراءات المحاسبة القانونية للمتسببين بمديونياتها وفق النظام، وقيام الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص بدراسة إنشاء ملاعب وصالات رياضية بطريقة (الإنشاء – التشغيل – التحويل).
كما دعا المجلس في قراره الوزارة للإسراع في إصدار إستراتيجيتها الشاملة للقطاع الرياضي، وهي توصية إضافية تقدم بها عضوا المجلس الدكتور فهد التخيفي، واللواء علي آل الشيخ، وتبنتها اللجنة في تقريرها.