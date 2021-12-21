“أدنوك” الإماراتية تفتتح أول محطة وقود لها في المملكة

أعلنت أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، افتتاح أحدث محطاتها في المملكة.
وأوضحت الشركة أن المحطة الجديدة تعد الأولى من نوعها التي تقدم كافة الخدمات العصرية، مثل التزود بالوقود وغير الوقود، إضافة إلى خدمات غسيل السيارات وتبديل الزيت، كما ستضم أيضاً أول متجر واحة أدنوك، والذي يقدم باقة واسعة من الخيارات التي تشمل الأطعمة الطازجة والوجبات الساخنة والباردة إلى جانب المشروبات المعدة حسب الطلب.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع المهندس بدر سعيد اللمكي، إن هذا التوسع المستمر يُعد جزءاً رئيسياً من خطط النمو الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الشركة، كما تتطلع أيضاً إلى افتتاح المزيد من المواقع بنهاية هذا العام وبدايات العام المقبل 2022. وفق “أخبار 24”.
وكانت “أدنوك للتوزيع” قد حصلت خلال النصف الأول من عام 2021، على شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة في المملكة للاستحواذ على 35 محطة خدمة.