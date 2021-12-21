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جديد المحليات > بالفيديو.. السديس يتلقى الجرعة المعززة ويناشد الحرص على أخذها
21/12/2021   6:19 م

بالفيديو.. السديس يتلقى الجرعة المعززة ويناشد الحرص على أخذها

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تلقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس الجرعة الثالثة “التنشيطية” من لقاح كورونا.

وحثّ السديس المواطنين والمقيمين على المبادرة بتلقي اللقاح، وخاصة قاصدي الحرمين الشريفين.

وشدد على أن القيادة الرشيدة تبذل جهوداً استثنائية للوقاية من المتحورات، مقدماً الشكر للأطباء على مجهوداتهم التي يبذلونها.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. السديس يتلقى الجرعة المعززة ويناشد الحرص على أخذها

جديد المحليات
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