بالفيديو.. السديس يتلقى الجرعة المعززة ويناشد الحرص على أخذها

تلقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس الجرعة الثالثة “التنشيطية” من لقاح كورونا.
وحثّ السديس المواطنين والمقيمين على المبادرة بتلقي اللقاح، وخاصة قاصدي الحرمين الشريفين.
وشدد على أن القيادة الرشيدة تبذل جهوداً استثنائية للوقاية من المتحورات، مقدماً الشكر للأطباء على مجهوداتهم التي يبذلونها.
الرئيس العام يتلقى الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا، ويحث منسوبي الرئاسة وقاصدي الحرمين الشريفين على المبادرة بتلقي اللقاح، ويؤكد أن قيادة حكومتنا الرشيدة تبذل جهوداً استثنائية للوقاية من المتحورات. pic.twitter.com/KdETTxjZrV
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 21, 2021
وفق “أخبار 24”.