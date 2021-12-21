بالفيديو.. “بن عوده” يطلب من “الدبوس” خفض مبلغ الـ20 مليون ريال قيمة تأجير إبله.. والأخير يرفض

روى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين، ما حدث بين مالك الإبل، عبدالله بن عوده، ومهندس الصفقات عبدالله الدبوس، بعد عقد الإيجار التاريخي لبعض من فرديات “بن عوده” مقابل 20 مليون ريال لمدة 48 ساعة فقط.
وقال “بن حثلين” في مداخلة لبرنامج “مجلس الصياهد”، إن “بن عوده” أخبره أنه لا يستطيع النوم منذ البارحة، حيث إنه استكثر مبلغ الـ20 مليون ريال الذي دفعه “الدبوس” بعد الاتفاق معه، مشيراً إلى أنه وضع مبلغاً تعجيزياً للصفقة، إلا أن الأخير وافق عليه.
وأشار إلى أن “بن عوده” طلب من “الدبوس” تخفيض مبلغ الصفقة وإرجاع جزء منها بسبب قيمتها المرتفعة، إلا أن “الدبوس” رفض هذا القرار تماماً، قائلا: “عليّ الطلاق ما يرجع منها ريال”، فيما أبدى “بن حثلين” اندهاشه مما حدث بين مالكي الإبل، مؤكدًا أنها سابقة تاريخية لم تحدث من قبل. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مالك الإبل “بن عوده”، كان قد أبرم صفقةً لتأجير بعض من فردياته لـ”الدبوس” مقابل 20 مليون ريال لمدة 48 ساعة فقط، حيث اعتُبرت أكبر صفقة تأجير في عالم الإبل على الإطلاق.
“ابن عوده يطلب من الدبوس تخفيض مبلغ الـ20 مليون ريال بعد الاتفاق والدبوس يرفض”
📞 الشيخ فهد بن حثلين -رئيس نادي الإبل- يحكي ما حدث بين عبدالله بن عوده وعبدالله الدبوس بعد عقد الإيجار التاريخي.#مجلس_الصياهد | #حنا_بدو#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6 pic.twitter.com/dD8tnHky5w
— نادي الإبل (@CamelClub) December 20, 2021