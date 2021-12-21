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جديد المحليات > “فلكية جدة”: القمر الأحدب يتعامد على الكعبة المشرفة فجر الخميس المقبل
21/12/2021   6:20 م

“فلكية جدة”: القمر الأحدب يتعامد على الكعبة المشرفة فجر الخميس المقبل

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قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن سماء مكة المكرمة ستشهد فجر الخميس المقبل الموافق 23 ديسمبر، تعامد القمر الأحدب المتناقص على الكعبة المشرفة، وهو التعامد الثالث والأخير سنة 2021.م

وأوضحت فلكية جدة أن ظاهرة التعامد ستحدث عندما يبلغ ميل القمر عرض مكة المكرمة ويكون في لحظة توسطه على خط زوالها عند الساعة 03:23 صباحا قبل ساعتين و11 دقيقة من أذان الفجر في المسجد الحرام.

وأضافت أن القمر في ذلك الوقت سيكون على ارتفاع 89.54 درجة وقرصه مضاء بنور الشمس بنسبة 87% والزاوية التي تفصله عن الشمس ( الاستطالة) 137 درجة، ويبعد مسافة أكثر من 398 ألف كيلومتر. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن ظاهرة التعامد توضح دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية ومنها القمر، والتي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافة لذلك يمكن بهذه الظاهرة تحديد اتجاه القبلة.

“فلكية جدة”: القمر الأحدب يتعامد على الكعبة المشرفة فجر الخميس المقبل

جديد المحليات
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