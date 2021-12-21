حققت شركة رتال للتطوير العمراني المركز الأول بجائزة الابداع التسويقي 2021 لأفضل فيديو في اليوم الوطني 91 (هي لنا دار.. وحنا لها روح) عن مسار القطاع الخاص للمرة الثانية على التوالي بعد فوزها العام الماضي بجائزة التميز الإعلامي 2020 عن إعلانها لليوم الوطني ال90 “نبني وطن يسكن فينا”.
وصرح المهندس عبدالله البريكان الرئيس التنفيذي لشركة رتال أن هذه الجائزة مصدر فخر كونها مرتبطة بعمل من الوطن وإلى الوطن وأبناءه.
وقال البريكان “خلقنا هذا العمل رغبةً بتخليد لحظات تستحق تسليط الضوء لجهود بُذلت من بعض أبطال الوطن المغمورين، وما يؤكد نجاح هدفنا وصول العمل إلى عشرة ملايين مشاهدة .
كما أكد البريكان أن هذا العمل جاء لتكريم هؤلاء الأبطال ونشر قصصهم التي نلبسها وسامًا على صدورنا”.
وأضاف: “اليوم الوطني فرصة لنشيد بالوطن ونفخر به، و نعتز بأبنائه”
و أكد البريكان على أن الشكر موصول لغرفة الرياض على ابتكار مثل هذه المسابقات لتعزيز روح الإبداع وتحفيز الجهات على المنافسة الشريفة لتقديم أفضل ما لديها في اليوم الوطني”.
وفق “أخبار 24”.