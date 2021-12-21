تتضمن أنشطة ترفيهية.. “الثقافة” تستعد لإطلاق فعالية “الأعشى” في حي منفوحة التاريخي

تستعد وزارة الثقافة لإطلاق فعالية “الأعشى” التي ستُتيح لمحبي الأدب والزوار التعرف على تفاصيل حياة ونشأة الشاعر ميمون بن قيس الملقب بـ”الأعشى”، والذي ولد في بلدة منفوحة وسط الجزيرة العربية عام 570م.
وستقام الفعالية خلال الفترة من (23 ديسمبر الجاري إلى 5 يناير المقبل)، في شارع الفريان بجوار مركز اليمامة الترفيهي بحي منفوحة التاريخي في مدينة الرياض.
وتتضمن الفعالية أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية تُقدم للزائر تجربة تفاعلية يتعرف خلالها على حياة الأعشى وتاريخ حي منفوحة العريق.
وتضم الفعالية أقساماً متعددة، من بينها قسم المسرح الأدائي الذي سيقدم للزوار مسرحية “صانع الشعر” وأمسياتٍ شعرية تجسد حياة الشاعر وقصائده الشهيرة، كما سيقدم عازفون سعوديون مقطوعاتهم المستوحاة من التاريخ في أروقة المكان.
ومن المقرر أيضا أن يشارك رسامون ومصورون ونحاتون بإبداعاتهم أمام الزوار من خلال “شارع الفن” الموجود في موقع الفعالية.
وتتضمن فعالية “الأعشى” متحفاً ومقهى تم تصميمه ليحاكي الفترة التاريخية التي عاش فيها الشاعر العربي الكبير، إضافة إلى عرض ثلاثي الأبعاد على سور المدخل الرئيسي للفعالية، يحكي قصة الأعشى منذ الولادة وحتى الممات.
وستشتمل الفعالية على تخصيص ركن للأطفال مكون من ثمانية أركان هي: الحكواتي، وجدارية تفاعلية، والخطاطة، والصلصال، والتلوين، والرمل، ومسرح العرائس والإلقاء، والتصوير، وذلك لتقديم محتوى معرفي عن حياة الأعشى في قوالب مناسبة للأطفال ولاهتماماتهم. وفق “أخبار 24”.
وتسعى وزارة الثقافة من تنظيم فعالية “الأعشى” إلى الاحتفاء بالأسماء الرائدة والمؤسِّسة للثقافة العربية، خاصة تلك التي ظهرت من قلب الجزيرة العربية.