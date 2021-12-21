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جديد المحليات > شاهد.. أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
21/12/2021   6:21 م

شاهد.. أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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باشرت وزارة الصحة، على الفور، إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية (5- 11) عامًا.

وكانت الوزارة قد أعلنت قبل قليل بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً باللقاح المضاد لمرض كوفيد 19، ثم نشرت عقب ذلك صورة لأول طفل من هذه الفئة العمرية يتلقى اللقاح في أحد مراكز التطعيم بالمملكة.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع الفئات العمرية ووقايتها من خطر الإصابة بالفيروس أو متحوراته، حيث أكدت أنه سيتم إتاحة مواعيد لبقية الفئات قريباً.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

جديد المحليات
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