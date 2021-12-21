نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الصحة”: بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً بلقاح كورونا
21/12/2021   6:21 م

“الصحة”: بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً بلقاح كورونا

+ = -
794

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً بلقاح “كورونا”.

وأبانت الوزارة أن الأولوية للأطفال الذين يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم إتاحة المواعيد لبقية الفئات قريباً.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من متحورات ومضاعفات فيروس “كورونا”.

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً بلقاح كورونا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885190399.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.