“الصحة”: بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً بلقاح “كورونا”.
وأبانت الوزارة أن الأولوية للأطفال الذين يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم إتاحة المواعيد لبقية الفئات قريباً.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من متحورات ومضاعفات فيروس “كورونا”.
بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاماً بلقاح كورونا وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات بإذن الله.
والأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس. pic.twitter.com/D0lmwnGSeu
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) December 21, 2021
وفق “أخبار 24”.