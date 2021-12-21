رئيس “الفيفا”: بإمكان السعودية ومصر تنظيم كأس العالم 2030

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، إن هناك دولا عربية قادرة على تنظيم بطولة كأس العالم 2030 من بينها السعودية ومصر إلا أن المغرب فقط هي من تقدمت بالملف.
وأوضح إنفانتينو في تصريحات نقلتها صحيفة “kick off” الجنوب إفريقية، أن الدول العربية مؤهلة لاستضافة المونديال، وأنه تلقى بالفعل اتصالات تطالب بتنظيم البطولة مجددًا، مؤكدا أن الجمهور العربي يستحق الأفضل.
وأشار رئيس الفيفا إلى أن مصر حريصة على التعاون مع جيرانها في الشمال خلال محاولة مشتركة لتنظيم نسخة 2030 من البطولة الأكبر على مستوى العالم ولكن الأمر قد يكون مرهونا بإقامة البطولة كل عامين، كما أن دولتي إسبانيا والبرتغال عرضتا استضافة البطولة بشكل مشترك، وكان للمغرب رغبة قوية في استضافة البطولة بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، ولكن الدولتين قدمتا طلبهما دون المغرب. وفق “أخبار 24”.
وعن بطولة كأس العرب التي اختتمت منافساتها مؤخرا بقطر، أكد أن البطولة فرضت نفسها بعد أن شاهدها الملايين خاصة في الأدوار الإقصائية ونجحت بكل المقاييس، قائلا: “كأس العرب لن تتعارض مع كأس آسيا، البطولة ستفيد كرة القدم الآسيوية والإفريقية أيضا”.