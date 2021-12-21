نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > هل تجوز الصلاة خلف طفل لم يتجاوز العاشرة؟.. الشيخ المطلق يجيب
22/12/2021   12:03 ص

هل تجوز الصلاة خلف طفل لم يتجاوز العاشرة؟.. الشيخ المطلق يجيب

+ = -
1275

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق جواز الصلاة خلف الطفل الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره.

وأوضح، خلال حديثه عبر برنامج يستفتونك على قناة “الرسالة” اليوم (الثلاثاء)، أن النبي عليه الصلاة والسلام أذِن للصحابي عمرو بن سلمة الجرمي بإمامة قومه رغم أنه كان دون العاشرة.

وأضاف أن الرسول الكريم عندما حضر إليه قوم الجرمي سألهم عن أكثرهم حفظاً للقرآن الكريم، وبعدما أشاروا إلى الصحابي الجليل أمره أن يصلي بهم.

وفق “أخبار 24”.

هل تجوز الصلاة خلف طفل لم يتجاوز العاشرة؟.. الشيخ المطلق يجيب

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885190429.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.