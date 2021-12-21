هل تجوز الصلاة خلف طفل لم يتجاوز العاشرة؟.. الشيخ المطلق يجيب

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق جواز الصلاة خلف الطفل الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره.
وأوضح، خلال حديثه عبر برنامج يستفتونك على قناة “الرسالة” اليوم (الثلاثاء)، أن النبي عليه الصلاة والسلام أذِن للصحابي عمرو بن سلمة الجرمي بإمامة قومه رغم أنه كان دون العاشرة.
وأضاف أن الرسول الكريم عندما حضر إليه قوم الجرمي سألهم عن أكثرهم حفظاً للقرآن الكريم، وبعدما أشاروا إلى الصحابي الجليل أمره أن يصلي بهم.
هل يجوز الصلاة خلف غلام لم يتجاوز الـ14 عاما من عمره؟
الشيخ عبدالله المطلق يجيب: نعم، وأقل من هذا السن#يستفتونك#الرسالةhttps://t.co/n6WdiW5FZ7 pic.twitter.com/JrFAW6cIsM
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 21, 2021
وفق “أخبار 24”.