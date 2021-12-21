بالخطوات والمتطلبات.. هكذا يمكنك تقسيط ضريبة القيمة المضافة

تتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إمكانية طلب دفع ضريبة القيمة المضافة بالتقسيط للحالات التي تواجه صعوبات في دفع المبالغ المستحقة للهيئة بالكامل.
وحددت الهيئة عددًا من المتطلبات للاستفادة من الخدمة، شملت تحديد وتوضيح مبررات طلب التقسيط، وتقديم كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر، إضافة إلى تقديم كافة الإقرارات المستحقة، ودفع كافة المبالغ المستحقة الأخرى.
ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر تقديم طلب للتقسيط، وذلك من خلال تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة عبر هذا الرابط، ثم الانتقال إلى تبويب “الضرائب غير المباشرة” و”ضريبة القيمة المضافة”، ثم اختيار “إنشاء طلب” و”خطة تقسيط ضريبة القيمة المضافة”، ثم الانتقال إلى “طلبات المكلف” وتحديد “إنشاء/ استعراض الطلبات”، والقيام بتعبئة الطلب وسداد الدفعة المقدمة لطلب التقسيط، وأخيرًا استقبال إشعار بخطة التقسيط حال تمت الموافقة على الطلب. وفق “أخبار 24”.