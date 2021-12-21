“التعليم”: بدء التقديم لمسار التميّز للابتعاث في نسخته الثانية بتخصصات جديدة في 19 دولة

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الثلاثاء)، عن بدء التقديم في برنامج مسار التميّز للابتعاث في نسخته الثانية 2022؛ أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية 2030، ورفع مستوى التأهيل العلمي للطلبة.
وأوضحت الوزارة أن التقديم على مسار التميّز للابتعاث للسنة الأكاديمية 2022-2023م متاح حتى تاريخ 5 مايو 2022م عبر منصة سفير التقديم، من خلال الرابط، وفقاً للاشتراطات العامة المعلنة، كما سيتم إعلان النتائج بعد المفاضلة، وذلك خلال شهر يونيو 2022.
وأكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، محمد السديري، أن إطلاق هذا المسار ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ يأتي استجابة لتطلعات القيادة الرشيدة، في استثمار القدرات البشرية، ومساهمتها في التنمية الشاملة، وتلبية احتياجات وظائف المستقبل. وفق “أخبار 24”.
وأشار السديري إلى أهمية التخصصات التي يطرحها مسار التميّز بنسخته الجديدة لدراسة 21 تخصصاً جامعياً في 19 دولة حول العالم؛ لمواكبة التنمية والتطوّر الاقتصادي الذي من شأنه أن يسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومتنوّع، ودعم قطاعات المملكة الواعدة، وخلق بيئة تنافسية جاذبة بعد دخول تخصصات لأول مرة، مثل الثروة السمكية، والغابات والمراعي.