“البلدية والإسكان” توقع 6 مذكرات تفاهم لرفع كفاءة قطاع التطوير العقاري

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الثلاثاء)، 6 مذكرات تفاهم مع عدد من شركات تسريع الأعمال، بهدف رفع كفاءة قطاع التطوير العقاري.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري، عبدالرحمن الطويل، أن مذكرات التفاهم تستهدف رفع كفاءة قطاع التطوير العقاري وزيادة أعداد المطورين العقاريين المؤهلين، وتقديم الدعم المتكامل لهم لتطوير منظومة أعمالهم إدارياً وتسويقياً ومالياً، وكذلك تسهيل حصولهم على شهادة تأهيل المطور العقاري.
وأشار إلى أن المذكرة تستهدف تأهيل الراغبين من منشآت القطاع الخاص للعمل كجهات معتمدة من قبل الوزارة لتقديم برامج متخصصة للمطورين العقاريين لتعزيز استدامة السوق ورفع جودة أدائهم عبر برامج تنفذها شركات مسرعات الأعمال، ما سينعكس إيجابًا على تطوير القطاع العقاري وجودة المساكن المقدمة للأسر السعودية. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن الاتفاقيات تتضمن التنسيق بين الوزارة والشركات لتقديم برنامج متكامل وتشكيل فريق عمل من جميع الأطراف للعمل على تحقيق الأهداف، وبناء إطار البرنامج وتقديمه بما يضمن تعزيز المعروض العقاري وتنويع الخيارات السكنية بما يلبي تطلعات الأسر السعودية ورغباتها.