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جديد المحليات > أمر ملكي: تعيين الدكتور “السليمان” محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير
22/12/2021   12:02 ص

أمر ملكي: تعيين الدكتور “السليمان” محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير

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أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، أمراً ملكيًا، يقضي بتعيين الدكتور، فالح بن عبدالله الصالح السليمان محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير.

وفيما يلي نص الأمر الملكي :

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وفق “أخبار 24”.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (96) بتاريخ 7 / 2 / 1443هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعين الدكتور / فالح بن عبدالله الصالح السليمان محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أمر ملكي: تعيين الدكتور “السليمان” محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير

جديد المحليات
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