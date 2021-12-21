سكان المملكة ينفقون 9 مليارات ريال عبر نقاط البيع خلال أسبوع

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (12 – 18 ديسمبر)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 9 مليارات ريال عبر 113 مليون عملية، وانخفضت قيمة العمليات بنسبة 9.6% مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث أنفق المستهلكون على المطاعم والمقاهي نحو 1.30 مليار ريال، تلاه الإنفاق على الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.28 مليار ريال، ثم الإنفاق على قطاعات أخرى بنحو 1.25 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون 897.85 مليون ريال على سلع وخدمات متنوعة، و706.35 مليون ريال على الملابس والأحذية، و642.98 مليون ريال على الصحة، و590.31 مليون ريال على محطات الوقود، و484.80 مليون ريال على قطاع النقل. وفق “أخبار 24”.
كما أنفقوا 380.71 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و328.52 مليون ريال على الأثاث، و247.06 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و242.79 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و199.17 مليون ريال على الفنادق، و198.67 مليون ريال على المجوهرات، و137.96 مليون ريال على التعليم، و850.8 ألف ريال على الاتصالات، و650.35 ألف ريال على المنافع العامة.