بالفيديو.. المدير التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف مزايا تحويله إلى مؤسسة غير ربحية

كشف الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتور ماجد الفياض، مزايا الأمر الملكي بتحويل المستشفى إلى منشأة مستقلة غير ربحية.
وأوضح، في حديثه لقناة العربية اليوم (الثلاثاء)، أن القرار يمكّن المستشفى من تطوير خدماته وتوجيه استراتيجيته وكتابة نظامه المالي والإداري الذي يتواكب مع طموح نهضته.
وبيّن أن أكبر المستشفيات في العالم جميعها مؤسسات غير ربحية، مضيفاً أن رؤية 2030 رفعت سقف الطموح لديهم لجعل المستشفى من الأفضل عالمياً.
ونوه بأن المستشفى حقق هدفه الذي أنشئ من أجله قبل 46 عاماً بتوفير الخدمة الطبية للمرضى دون الحاجة لسفرهم إلى خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه حالياً يوفر الخدمة المتقدمة والمعقدة للمرضى ويعالج أكثر أمراض السرطان تعقيداً، وأصبح رائدا عالميا في زراعة الأعضاء.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر اليوم أمراً ملكياً يقضي بتحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح ومملوكة للحكومة، باسم (مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث).
#نشرة_الرابعة | الرئيس التنفيذي لـ @KFSHRC د. ماجد الفياض: أصبحنا نوفر الخدمات المتقدمة للمرضى دون الحاجة لسفرهم إلى الخارج pic.twitter.com/eeh9qdG87I
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 21, 2021