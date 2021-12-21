النصر يفوز على الاتفاق بهدف الغنام.. ويواجه الهلال في ربع نهائي كأس الملك (فيديو وصور)

حقق نادي النصر، فوزًا غاليًا على حساب نظيره الاتفاق، بهدف دون رد سجله خالد الغنام، في المباراة التي أقمت اليوم (الثلاثاء) ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وبدأ نادي النصر المباراة، بهجوم ضاغط على مرمى الاتفاق، حيث حصل تاليسكا على ضربة ثابتة على حدود منطقة الجزاء، نال على أثرها سعيد الربيعي البطاقة الصفراء الثانية ليكمل فريقه اللقاء منقوصًا من خدماته.
ونجح دفاع نادي الاتفاق في الحفاظ على نظافة شباك فريقه، حتى نهاية الشوط الأول رغم النقص العددي عقب طرد الربيعي.
ودخل نادي النصر الشوط الثاني من اللقاء، وعينه على تسجيل هدف التقدم في شباك الاتفاق، وهذا ما تحقق له في الدقيقة “50” عن طريق خالد الغنام بعد تمريرة رائعة من عبدالله الخيبري.
ومنح مدرب النصر الفرصة، للمحترف الأرجنتيني بيتي مارتينيز في الدقيقة “57” حيث حل بدلًا من أيمن يحيي.
وأجرى فلادان تبديلين بنزول إبراهيم محنشي ونعيم السليتي وخروج حامد الغامدي ووليد أزارو بحثًا عن تسجيل هدف التعادل.
ورد مدرب النصر روسو، بالدفع بأنسيلمو على حساب لاعب الوسط علي الحسن، لكن اللاعب البرازيلي حصل على بطاقة صفراء بعد نزوله بدقائق قليلة.
وأهدر عبدالفتاح آدم، مهاجم نادي النصر فرصة تسجيل الهدف الثاني، بعدما انفرد بحارس مرمى الاتفاق، رايس مبولحي لكنه سددها ضعيفة في يد الحارس. وفق “أخبار 24”.
ودفع مدرب النصر، روسو بسامي النجعي في الدقيقة “89” بدلًا من عبدالفتاح آدم، فيما حصل منصور الشمري على البطاقة الفراء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وبهذا الفوز حجز نادي النصر مقعدًا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ليواجه الهلال الذي تفوق على الرائد بثنائية.
هدددددف!⚽️
د50′ الهدف الأول لـ النصر عن طريق خالد الغنام
النصر 1 × 0 الاتفاق#النصر_الاتفاق
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#قنوات_SSC pic.twitter.com/NH2UeNelK8
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 21, 2021