مسؤول بـ”فيصل التخصصي” يوضح المقصود بتحويل المستشفى إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح

أوضح المشرف العام على مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، المقصود بتحويل المستشفى إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، وذلك بناء على الأمر الملكي الذي صدر مؤخراً.
وقال الفياض خلال مداخلة ببرنامج “الشارع السعودي” على قناة “السعودية”، إن المستشفى لا يهدف إلى الربح المادي، بقدر ما يسعى لتحقيق استراتيجيته التي تكمن في علاج الأمراض المعقدة، والتطوير والأبحاث والتعليم الطبي، مبيناً أن الدخل المادي للمستشفى سيعود عليه مرة أخرى من خلال افتتاح فروع جديدة وتحسين الخدمة المقدمة.وفق “أخبار 24”.
وحول وضع الموظفين والعاملين في المستشفى بعد التحويل، أكد أنهم هم الأساس ولا يمكن الاستغناء عنهم وسيتم تدريبهم وتهيئتهم حتى يكونوا على قدر كامل من المسؤولية الموكلة إليهم.
ما هو معنى تحويل #مستشفى_الملك_فيصل_التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح؟.#الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/TVbwhCKqWc
— قناة السعودية (@saudiatv) December 21, 2021