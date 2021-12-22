نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. مختصة تكشف عن أبرز أسباب تأخر الفتيات عن الزواج
22/12/2021   6:59 ص

بالفيديو.. مختصة تكشف عن أبرز أسباب تأخر الفتيات عن الزواج

+ = -
1652

قالت المديرة التنفيذية لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري، الدكتورة نجوى الثقفي، إن التباهي بالمظاهر في مواقع التواصل الاجتماعي من أبرز أسباب تأخر الفتيات عن الزواج.

وأوضحت الدكتورة نجوى خلال لقائها بـ”برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن أغلب الفتيات يتأثرن بما يشاهدنه في مواقع التواصل وأصبحن يطالبن بسقف عالٍ من الماليات التي لا يستطيع شاب في بداية حياته أن يوفرها، مشيرة إلى أن هذا الأمر تسبب في عزوف الكثير من الشباب عن الزواج.وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أنه ليس هناك عمر مثالي محدد للزواج، ولكن الأمر يعتمد على النضج الفكري للشخص ومدى قدرته على تحمل المسؤولية وتكوين أسرة.

بالفيديو.. مختصة تكشف عن أبرز أسباب تأخر الفتيات عن الزواج

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885190479.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.