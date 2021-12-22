بالفيديو.. مختصة تكشف عن أبرز أسباب تأخر الفتيات عن الزواج

قالت المديرة التنفيذية لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري، الدكتورة نجوى الثقفي، إن التباهي بالمظاهر في مواقع التواصل الاجتماعي من أبرز أسباب تأخر الفتيات عن الزواج.
وأوضحت الدكتورة نجوى خلال لقائها بـ”برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن أغلب الفتيات يتأثرن بما يشاهدنه في مواقع التواصل وأصبحن يطالبن بسقف عالٍ من الماليات التي لا يستطيع شاب في بداية حياته أن يوفرها، مشيرة إلى أن هذا الأمر تسبب في عزوف الكثير من الشباب عن الزواج.وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنه ليس هناك عمر مثالي محدد للزواج، ولكن الأمر يعتمد على النضج الفكري للشخص ومدى قدرته على تحمل المسؤولية وتكوين أسرة.
فيديو | د.نجوى الثقفي لـ #برنامج_اليوم: التباهي بالمظاهر في مواقع التواصل الاجتماعي من أسباب تأخر الفتيات عن الزواج pic.twitter.com/99R9wFzcMr
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 21, 2021