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جديد المحليات > الديوان الملكي: وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
22/12/2021   6:59 ص

الديوان الملكي: وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

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أصدر الديوان الملكي اليوم (الأربعاء) بياناً أعلن فيه وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مبيناً أن الصلاة على الفقيد ستكون بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وجاء نص البيان كالتالي:

“انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. وفق “أخبار 24”.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الديوان الملكي: وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

جديد المحليات
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