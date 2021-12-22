استشاري ينصح بإجراء التحاليل الشاملة من وقت لآخر للوقاية من أمراض سرطانية قاتـلة

نصح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عواد الزايدي، الجميع بإجراء التحاليل الشاملة على جميع أعضاء الجسم؛ من أجل الوقاية من الأمراض القـاتلة وتجنب انتشارها.
وقال الدكتور الزايدي خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الاكتشاف المبكر لسرطان القولون يرفع نسبة الشفاء إلى 95 %، بينما التأخر في اكتشاف الورم يؤدي إلى انتشاره في كامل أنحاء الجسم وبالتالي يصعب السيطرة عليه ومن ثم تحدث الوفـاة خلال أشهر معدودة.
وأضاف أن فئة كبار السن يتوجب عليهم إجراء الفحوصات الدورية والكشف المبكر بالمنظار لاكتشاف الورم في مرحلة مبكرة؛ وذلك لمنع انتشاره والسيطرة عليه والحد منه وتحجيمه. وفق “أخبار 24”.
فيديو | استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عواد الذايدي: حينما يتم اكتشاف #سرطان القولون متأخرا تكون الوفاة خلال أشهر.. وبالتحاليل الشاملة تزيد نسبة الشفاء 95% #الراصد pic.twitter.com/4MghJ7Bqun
— الراصد (@alraasd) December 21, 2021