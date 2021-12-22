“النصر” يضع نجم منتخب “الجزائر” على راداره

كشف الإعلامي الرياضي طارق سعد، عن وضع مجلس إدارة نادي النصر، اللاعب الجزائري المحترف بصفوف نادي الترجي التونسي، إلياس شتي على رادارها خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وغرد الإعلامي الرياضي طارق سعد، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: “خاص ..الجزائري إلياس شتي ظهير أيسر الترجي التونسي ضمن خيارات النصر في الشتوية الله يكتب الخير26 سنة بطل كأس العرب الأخيرة في الدوحة”. وفق “أخبار 24”.
وكان شتي قد توّج رفقة منتخب بلاده بلقب النسخة المنصرمة من بطولة كأس العرب.
خاص ..
الجزائري الياس شتي ظهير أيسر الترجي التونسي ضمن خيارات النصر في الشتوية
الله يكتب الخير💛
26 سنة
بطل كأس العرب الأخيرة في الدوحة pic.twitter.com/7ZyQRVzFhn
— طارق سعد (@Tareq0Saad) December 21, 2021