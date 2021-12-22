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رياضة > “النصر” يضع نجم منتخب “الجزائر” على راداره
22/12/2021   6:59 ص

“النصر” يضع نجم منتخب “الجزائر” على راداره

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كشف الإعلامي الرياضي طارق سعد، عن وضع مجلس إدارة نادي النصر، اللاعب الجزائري المحترف بصفوف نادي الترجي التونسي، إلياس شتي على رادارها خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وغرد الإعلامي الرياضي طارق سعد، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: “خاص ..الجزائري إلياس شتي ظهير أيسر الترجي التونسي ضمن خيارات النصر في الشتوية الله يكتب الخير26 سنة بطل كأس العرب الأخيرة في الدوحة”. وفق “أخبار 24”.

وكان شتي قد توّج رفقة منتخب بلاده بلقب النسخة المنصرمة من بطولة كأس العرب.

“النصر” يضع نجم منتخب “الجزائر” على راداره

رياضة
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