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جديد المحليات > “الأرصاد”: الموجة الباردة مستمرة لنهاية الأسبوع.. وأمطار متوقعة بعدة مناطق الأسبوع المقبل
22/12/2021   6:59 ص

“الأرصاد”: الموجة الباردة مستمرة لنهاية الأسبوع.. وأمطار متوقعة بعدة مناطق الأسبوع المقبل

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قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن التقارير الأرصادية ما زالت تشير إلى توقعات بانخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة بالمناطق الشمالية، تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف القحطاني أنه يتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل هطول أمطار على مناطق الشرقية والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض بما فيها العاصمة، وكذلك مكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأوضح أن الأمطار المتوقع هطولها هي أمطار شتوية حيث إننا الآن في الربع الأول من فصل الشتاء، مبيناً أن هذه أول موجة باردة تنخفض فيها درجات الحرارة لما دون الصفر في بعض المناطق.

وأشار في مداخلة لقناة “الإخبارية”، إلى أنه يتوقع أن تؤثر على أجواء المملكة موجات باردة قادمة من المناطق الشمالية، تساهم في انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح خلال فصل الشتاء. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه بعد انتهاء موجة البرد الحالية نهاية الأسبوع الجاري، ستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في فصل الشتاء، وستظل الأجواء باردة خاصة في الفترات المسائية.

“الأرصاد”: الموجة الباردة مستمرة لنهاية الأسبوع.. وأمطار متوقعة بعدة مناطق الأسبوع المقبل

جديد المحليات
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