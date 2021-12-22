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جديد المحليات > ما المدة التي يجوز للمسافر فيها جمع وقصر الصلاة؟ الشيخ السليمان يجيب
22/12/2021   6:58 ص

ما المدة التي يجوز للمسافر فيها جمع وقصر الصلاة؟ الشيخ السليمان يجيب

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ردّ عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالسلام السليمان، على سؤال بشأن المدة التي يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر فيها الصلاة.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أنه في حال لم يكن المسافر يعلم مدة إقامته في سفره فإن أكثر أهل العلم أجازوا قصر الصلاة حتى يرجع لموطنه.

وأضاف أنه في حال كانت مدة السفر محددة، فإن الإمام ابن تيمية قال إنه لم يثبت عن النبي أنه حدد مدة للمسافر لجمع وقصر الصلاة.

وفق “أخبار 24”.

ما المدة التي يجوز للمسافر فيها جمع وقصر الصلاة؟ الشيخ السليمان يجيب

جديد المحليات
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